Atelier créatif: vitrine miniature de Noël Riotord

de 14h à 16h30-Réalise un joli monde miniature sur le thème de l’hiver et ou de Noël. Dès 10 ans . 25€ matériel compris+collation.

Renseignements et inscriptions Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 ou grinup43@gmail.com

Mairie Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 36 13 37

English :

2pm to 4:30pm-Make a pretty miniature world on the theme of winter and/or Christmas. From age 10. 25? materials included + snack.

Information and registration Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 or grinup43@gmail.com

German :

von 14:00 bis 16:30 Uhr-Baue eine schöne Miniaturwelt zum Thema Winter oder Weihnachten. Ab 10 Jahren. 25? inkl. Material + Snacks.

Informationen und Anmeldungen Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 oder grinup43@gmail.com

Italiano :

dalle 14.00 alle 16.30: creare un grazioso mondo in miniatura sul tema dell’inverno o del Natale. A partire dai 10 anni. 25? materiali inclusi + merenda.

Informazioni e prenotazioni Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 o grinup43@gmail.com

Espanol :

de 14.00 a 16.30 h. Realiza un bonito mundo en miniatura sobre el tema del invierno o la Navidad. A partir de 10 años. 25? material incluido + merienda.

Información y reservas Gaëlle Maurin 07 74 36 13 37 o grinup43@gmail.com

