Atelier créatif Vodka La Baule-Escoublac
Atelier créatif Vodka La Baule-Escoublac dimanche 22 février 2026.
Atelier créatif Vodka
1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Découverte du matériel et des techniques de bar
Réalisation d’un cocktail classique et d’un cocktail création
Dégustation
Livret de recettes et un shaker offert!
Réservations au 02.40.62.40.00
Programmation au dos limité à 10 pers. par session .
1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créatif Vodka La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-02-13 par ADT44