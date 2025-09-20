Atelier créatif : « Voyage Graphique » Pavillon des projets Boulogne-Billancourt

Atelier créatif : « Voyage Graphique » 20 et 21 septembre Pavillon des projets Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Cet atelier propose aux enfants de plonger dans l’histoire et l’évolution de Boulogne-Billancourt à travers une exploration graphique inspirée de la fresque de l’artiste Helena Pallarès réalisée sur la place Jules Guesde en septembre 2025. En s’appuyant sur trois dimensions emblématiques de la ville — son passé industriel marqué par l’histoire des usines Renault, son présent vivant à travers ses habitants et ses commerces, et son avenir tourné vers l’écologie et la biodiversité — les participants réaliseront en équipe des compositions graphiques à l’aide d’un kit commun. L’objectif : exprimer leur vision personnelle de la ville en mutation, en traduisant ces thématiques en formes géométriques créatives et colorées.

Matériel fourni.

Pavillon des projets 101 allée Georges-Askinazi 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 91 70 Le pavillon des projets propose de façon ludique, interactive et numérique une exposition de l'opération à travers des îlots thématiques, des maquettes et une fresque historique. Métro ligne 9 arrêt Pont de Sèvres ; Tram 2 arrêt Brimborion

