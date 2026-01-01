Atelier Créatif Recyclerie Tri Marrant Yquelon

Atelier Créatif

Atelier Créatif Recyclerie Tri Marrant Yquelon lundi 26 janvier 2026.

Atelier Créatif

Recyclerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26 14:00:00
fin : 2026-01-26 16:00:00

Date(s) :
2026-01-26

Venez créer une guirlande à partir de napperons.
Peu importe votre niveau en couture, tout le monde peut le faire.   .

Recyclerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon 50400 Manche Normandie +33 9 87 72 66 96  communication.trimarrant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Créatif

L’événement Atelier Créatif Yquelon a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Granville Terre et Mer