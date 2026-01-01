Atelier Créatif Recyclerie Tri Marrant Yquelon
Atelier Créatif
Recyclerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon Manche
Début : 2026-01-26 14:00:00
fin : 2026-01-26 16:00:00
2026-01-26
Venez créer une guirlande à partir de napperons.
Peu importe votre niveau en couture, tout le monde peut le faire. .
Recyclerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon 50400 Manche Normandie +33 9 87 72 66 96 communication.trimarrant@gmail.com
