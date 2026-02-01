Atelier créatif Ressourcerie Tri Marrant Yquelon

Atelier créatif

Ressourcerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon Manche

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-23 16:00:00

2026-02-23

Venez customiser des abats jours avec du tissu et de la peinture et repartez un nouvel élément de déco pour votre intérieur.

N’hésitez à nous contacter pour avoir plus d’informations ou pour vous inscrire. .

Ressourcerie Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon 50400 Manche Normandie +33 9 87 72 66 96 communication.trimarrant@gmail.com

