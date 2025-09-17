Atelier créatif Zen La Magie des Paillettes Les Quatres Saisons Limoges

Atelier créatif Zen La Magie des Paillettes Les Quatres Saisons Limoges mercredi 17 septembre 2025.

Atelier créatif Zen La Magie des Paillettes

Les Quatres Saisons 15 Rue Othon Peconnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-09-17 12:30:00

Date(s) :

2025-09-17

Venez nombreux à cette journée placée sous le signe de la créativité. Vous allez pouvoir confectionner des bracelets en perle, guirlande de pompon, dessin sur galet, cercle coquillage et brochette de fraises tagada. Réservation par téléphone (en ligne). .

Les Quatres Saisons 15 Rue Othon Peconnet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 60 45 57

