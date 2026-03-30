Atelier créatif Zentangle Bibliothèque-ludothèque Dax
Atelier créatif Zentangle Bibliothèque-ludothèque Dax samedi 18 avril 2026.
Atelier créatif Zentangle
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Offrez-vous un moment de détente et créez vos propres motifs.
Le mot Zentangle résume à lui seul cette philosophie Zen = relaxation, Tangle = formes géométriques répétitives. .
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
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English : Atelier créatif Zentangle
L’événement Atelier créatif Zentangle Dax a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax