Atelier créatifs Création de sets de table

Bibliothèque Henri Quéffelec 181 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-25

Animé par L’atelier de Christine

De 7 à 12 ans

Durée 2h30

Gratuit sur inscription .

Bibliothèque Henri Quéffelec 181 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 18 81 accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier créatifs Création de sets de table La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-01-27 par ADT44