Atelier créatifs Création de sets de table Bibliothèque Henri Quéffelec La Baule-Escoublac
Atelier créatifs Création de sets de table Bibliothèque Henri Quéffelec La Baule-Escoublac mardi 17 février 2026.
Atelier créatifs Création de sets de table
Bibliothèque Henri Quéffelec 181 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-25
Animé par L’atelier de Christine
De 7 à 12 ans
Durée 2h30
Gratuit sur inscription .
Bibliothèque Henri Quéffelec 181 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 18 81 accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créatifs Création de sets de table La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-01-27 par ADT44