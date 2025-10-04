Atelier créatifs manuels et culinaires Bibliothèque municipale De Barisis Aux Bois Barisis
Atelier créatifs manuels et culinaires Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Barisis Aux Bois Aisne
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T11:45
Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T11:45
Création de marques pages, éponges tawashis , mandalas .
Atelier Feuilles d’automne
Atelier cuisine
Bibliothèque municipale De Barisis Aux Bois RUE DU MARAIS 02700 Barisis-aux-Bois Barisis 02700 Aisne Hauts-de-France 0323522047 https://barisisauxbois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 63 04 55 »}]
