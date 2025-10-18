Atelier création à Baugé Baugé Baugé-en-Anjou

Baugé 44, rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 0 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 11:30:00

2025-10-18

Atelier pour créer votre bijou en pierres naturelles, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Repartez avec votre bijou unique.

Matériel fourni

Sur inscription. .

Baugé 44, rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 62 40 35

