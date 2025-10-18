Atelier création à Baugé Baugé Baugé-en-Anjou
Atelier création à Baugé Baugé Baugé-en-Anjou samedi 18 octobre 2025.
Atelier création à Baugé
Baugé 44, rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 11:30:00
Date(s) :
2025-10-18
Atelier création à Baugé
Atelier pour créer votre bijou en pierres naturelles, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Repartez avec votre bijou unique.
Matériel fourni
Sur inscription. .
Baugé 44, rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 62 40 35
English :
Creative workshop in Baugé
German :
Kreatives Atelier in Baugé
Italiano :
Laboratorio creativo a Baugé
Espanol :
Taller creativo en Baugé
L’événement Atelier création à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou