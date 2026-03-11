Atelier -Création au cyanotype Graines de mômes Médiathèque La Couronne

Atelier -Création au cyanotype Graines de mômes

Médiathèque 1 allée des sports La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les participants pourront créer un visuel mêlant objets plats (végétaux, papier découpé,…) et dessins. Puis ils pourront réaliser les différentes étapes pour développer leur création en cyanotype (insolation à la

lumière naturelle, rinçage)

.

Médiathèque 1 allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Participants can create a visual combining flat objects (plants, cut-out paper, etc.) and drawings. Then they can carry out the various steps required to develop their creation in cyanotype (exposure to natural light, rinsing)

light, rinsing)

L’événement Atelier -Création au cyanotype Graines de mômes La Couronne a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême