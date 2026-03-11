Atelier -Création au cyanotype Graines de mômes Médiathèque Saint-Yrieix-sur-Charente
Atelier -Création au cyanotype Graines de mômes Médiathèque Saint-Yrieix-sur-Charente mercredi 20 mai 2026.
Atelier -Création au cyanotype Graines de mômes
Médiathèque 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Les participants pourront créer un visuel mêlant objets plats (végétaux, papier découpé,…) et dessins. Puis ils pourront réaliser les différentes étapes pour développer leur création en cyanotype (insolation à la
lumière naturelle, rinçage)
.
Médiathèque 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89
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English :
Participants can create a visual combining flat objects (plants, cut-out paper, etc.) and drawings. Then they can carry out the various steps required to develop their creation in cyanotype (exposure to natural light, rinsing)
light, rinsing)
L’événement Atelier -Création au cyanotype Graines de mômes Saint-Yrieix-sur-Charente a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême