Atelier création avec la compagnie Les Zètres Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Atelier création avec la compagnie Les Zètres

Village de Kerhinet Gîte des écoliers Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Réalisation de carillons et autres éléments de scénographie, n’hésitez pas à apporter du matériel de récupération en complément de ce qui vous sera proposé sur place. .

Village de Kerhinet Gîte des écoliers Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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L’événement Atelier création avec la compagnie Les Zètres Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44