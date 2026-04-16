Atelier création avec la compagnie Les Zètres Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Atelier création avec la compagnie Les Zètres Village de Kerhinet Saint-Lyphard samedi 16 mai 2026.
Saint-Lyphard
Atelier création avec la compagnie Les Zètres
Village de Kerhinet Gîte des écoliers Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Réalisation de carillons et autres éléments de scénographie, n’hésitez pas à apporter du matériel de récupération en complément de ce qui vous sera proposé sur place. .
Village de Kerhinet Gîte des écoliers Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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English :
L’événement Atelier création avec la compagnie Les Zètres Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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