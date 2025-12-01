Atelier création boule de Noël Erstein

Atelier création boule de Noël Erstein samedi 13 décembre 2025.

Atelier création boule de Noël

16 rue du Gal de Gaulle Erstein Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 11:00:00

2025-12-13

Venez créer votre décoration afin de pouvoir personnaliser votre sapin.

À l’approche des fêtes, chaque participant réalise sa propre boule de Noël personnalisée. L’idée ? Graver une image sur du linoléum, l’imprimer à l’aide d’une presse sur du papier, puis insérer cette création unique dans une boule transparente pour décorer le sapin avec style et originalité 0 .

16 rue du Gal de Gaulle Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 29 07 08 emap@ville-erstein.fr

English :

Come and create your own decoration to personalize your tree.

German :

Kommen Sie und gestalten Sie Ihre Dekoration, damit Sie Ihren Baum individuell gestalten können.

Italiano :

Venite a creare la vostra decorazione per personalizzare il vostro albero.

Espanol :

Ven a crear tu propia decoración para personalizar tu árbol.

