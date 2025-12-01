Atelier création boule de Noël Erstein
Atelier création boule de Noël Erstein samedi 13 décembre 2025.
Atelier création boule de Noël
16 rue du Gal de Gaulle Erstein Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13 11:00:00
Venez créer votre décoration afin de pouvoir personnaliser votre sapin.
À l'approche des fêtes, chaque participant réalise sa propre boule de Noël personnalisée. L'idée ? Graver une image sur du linoléum, l'imprimer à l'aide d'une presse sur du papier, puis insérer cette création unique dans une boule transparente pour décorer le sapin avec style et originalité.
16 rue du Gal de Gaulle Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 29 07 08 emap@ville-erstein.fr
English :
Come and create your own decoration to personalize your tree.
German :
Kommen Sie und gestalten Sie Ihre Dekoration, damit Sie Ihren Baum individuell gestalten können.
Italiano :
Venite a creare la vostra decorazione per personalizzare il vostro albero.
Espanol :
Ven a crear tu propia decoración para personalizar tu árbol.
