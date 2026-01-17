Atelier création cabane en papier Bellegarde
Atelier création cabane en papier Bellegarde vendredi 27 février 2026.
Atelier création cabane en papier
Bellegarde Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Atelier création de cabane en papier
Festival Les mycéliades atelier avec Diane Cartron à 10h. L’objectif de l’atelier est de réaliser une cabane post apocalyptique en papier. Durée 1h30 à 2h. 4€. Réservation auprès de la bibliothèque 02 38 90 22 72. 0 .
Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 22 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paper hut workshop
L’événement Atelier création cabane en papier Bellegarde a été mis à jour le 2026-01-17 par OT GATINAIS SUD