Atelier création cadre entre terre et mer Tambouille épicerie Pornic

Atelier création cadre entre terre et mer

Tambouille épicerie 9 Quai du Commandant l’Herminier Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-30 16:30:00

fin : 2025-10-30 17:30:00

2025-10-30

La mer et la terre s’invitent dans ton cadre d’automne !

Les éléments naturels de la mer et de la terre s’encadrent avec l’arrivée de l’automne !

Pour cela, rdv à l’épicerie de la Tambouille à Pornic où une ambiance chaleureuse et conviviale attend toute la famille. Une fois bien installé, Camille, de Les Ateliers de Maia , vous guide pas à pas dans cet atelier créatif et manuel où l’eau et la terre se mêlent avec élégance dans une atmosphère automnale.

Le programme

Entre sable, coquillages, feuilles, glands, châtaignes et bien d’autres encore, la nature offre mille trésors pour créer des souvenirs uniques. Cet atelier invite petits et grands à confectionner un cadre original inspiré à la fois de la mer et de la terre. Chacun pourra assembler, coller et décorer selon son imagination sa propre œuvre naturelle et personnalisée.

Pourquoi venir ?

Découvrir la richesse de la nature entre terre et mer

Stimuler l’imagination avec des matériaux simples et inspirants issus de la nature

Partager un moment créatif avec ses proches

Repartir avec un cadre personnalisé, un souvenir unique d’un atelier nature

Bon à savoir

Réservation par téléphone

Public à partir de 6 ans

Stationnement à proximité

Le petit plus

Une boisson chaude vous est offerte pour savourer ce moment de partage en toute convivialité !

Ne manquez pas ce rdv créatif sur Destination Pornic avec les Ateliers de Maia et ramenez avec vous une création unique où la mer et la terre s’entremêlent à l’automne !

Tambouille épicerie 9 Quai du Commandant l’Herminier Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 46 42 65 camille.olivier444@gmail.com

English :

The sea and the land invite themselves into your autumn setting!

German :

Das Meer und das Land laden sich in deinen Herbstrahmen ein!

Italiano :

Il mare e la terra si invitano nella vostra cornice autunnale!

Espanol :

¡El mar y la tierra se invitan a sí mismos en su escenario otoñal!

