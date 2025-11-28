Atelier création cosmétiques maison ! Épicerie les bonnes choses Palinges
Épicerie les bonnes choses 24, Place du Marché Palinges Saône-et-Loire
Tarif : – – 40 EUR
Début : 2025-11-28 15:30:00
fin : 2025-11-28 17:30:00
2025-11-28
Atelier de cosmétiques maison
Au programme
• Fabrique ton huile pour le corps scintillante Vanille pour les fêtes
• Ton gommage corps Cacao Chaud
• Ton baume à lèvres nourrissant Pain d’épices
Et repartez avec vos produits et votre guide explicatif ♥️
Inscription Chez l’épicerie Les bonnes choses ou chez Le petit institut au 06 29 85 81 48 Maximum 8 personnes et minimum 5 personnes
Sur réservation uniquement ✨
Prévoir environ 1h30 ⭐️ .
Épicerie les bonnes choses 24, Place du Marché Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 85 81 48 Lepetitinstitut.palinges@glail.com
