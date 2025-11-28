Atelier création cosmétiques maison ! Épicerie les bonnes choses Palinges

Atelier création cosmétiques maison !

Épicerie les bonnes choses 24, Place du Marché Palinges Saône-et-Loire

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 15:30:00

fin : 2025-11-28 17:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Atelier de cosmétiques maison

Au programme

• Fabrique ton huile pour le corps scintillante Vanille pour les fêtes

• Ton gommage corps Cacao Chaud

• Ton baume à lèvres nourrissant Pain d’épices

Et repartez avec vos produits et votre guide explicatif ♥️

Inscription Chez l’épicerie Les bonnes choses ou chez Le petit institut au 06 29 85 81 48 Maximum 8 personnes et minimum 5 personnes

Sur réservation uniquement ✨

Prévoir environ 1h30 ⭐️ .

Épicerie les bonnes choses 24, Place du Marché Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 85 81 48 Lepetitinstitut.palinges@glail.com

English : Atelier création cosmétiques maison !

German : Atelier création cosmétiques maison !

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier création cosmétiques maison ! Palinges a été mis à jour le 2025-11-12 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III