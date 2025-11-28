Atelier création couronne de Noël Le Ham

Atelier création couronne de Noël

Venez partager un moment convivial et créatif !

Réalisation d’une couronne de Noël que vous pourrez accrocher sur votre porte d’entrée à l’extérieur. Tout le nécessaire pour la création sera fourni ainsi que les explications, le tout dans la joie et la bonne humeur! .

Le Ham 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 26 61 52 sophiederouet@hotmail.fr

English :

Come and share a convivial and creative moment!

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen und kreativen Moment!

Italiano :

Venite a condividere un momento di amicizia e creatività!

Espanol :

¡Venga a compartir un momento amistoso y creativo!

