Atelier création couronne de Noël Le Ham
Atelier création couronne de Noël Le Ham vendredi 28 novembre 2025.
Atelier création couronne de Noël
Le Ham Mayenne
Début : 2025-11-28 14:00:00
fin : 2025-11-28 16:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
Venez partager un moment convivial et créatif !
Réalisation d’une couronne de Noël que vous pourrez accrocher sur votre porte d’entrée à l’extérieur. Tout le nécessaire pour la création sera fourni ainsi que les explications, le tout dans la joie et la bonne humeur! .
Le Ham 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 26 61 52 sophiederouet@hotmail.fr
English :
Come and share a convivial and creative moment!
German :
Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen und kreativen Moment!
Italiano :
Venite a condividere un momento di amicizia e creatività!
Espanol :
¡Venga a compartir un momento amistoso y creativo!
