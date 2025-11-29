Atelier création Couronne de Noël Espace bien-être A corps et âmes Montayral

Atelier création Couronne de Noël

Espace bien-être A corps et âmes 6 Rue du Jardin public Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez partager un moment créatif et festif !

Apprenez à réaliser votre propre couronne de Noël et laissez libre cours à votre imagination.

Tout le matériel est fourni. Réservation obligatoire, nombre de places limitées.

Espace bien-être A corps et âmes 6 Rue du Jardin public Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 26 63 45

English : Atelier création Couronne de Noël

Come and share a creative and festive moment!

Learn how to make your own Christmas wreath and let your imagination run wild.

All materials provided. Reservations essential, number of places limited.

German : Atelier création Couronne de Noël

Kommen Sie und teilen Sie einen kreativen und festlichen Moment!

Lernen Sie, Ihren eigenen Weihnachtskranz zu binden und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

Das gesamte Material wird zur Verfügung gestellt. Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Venite a condividere un momento creativo e festivo!

Imparate a realizzare la vostra ghirlanda natalizia e date sfogo alla vostra immaginazione.

Tutti i materiali sono forniti. È indispensabile la prenotazione, il numero di posti è limitato.

Espanol : Atelier création Couronne de Noël

¡Venga a compartir un momento creativo y festivo!

Aprende a hacer tu propia corona de Navidad y deja volar tu imaginación.

Todos los materiales están incluidos. Imprescindible reservar, plazas limitadas.

