Atelier création d’accessoires en cuir Ac{corps}dons-nous Pannecé

Atelier création d'accessoires en cuir Ac{corps}dons-nous

La Bourdinière Pannecé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Un atelier animé par Vanessa Lecoq, Mil Maroquinerie, pour créer un accessoire en cuir boucles d’oreilles, pin’s ou broches.

Limité à 8 personnes.

Réservation conseillée. .

La Bourdinière Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17

English :

A workshop led by Vanessa Lecoq, Mil Maroquinerie, to create a leather accessory: earrings, pins or brooches.

