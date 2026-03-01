Atelier création d’accessoires en cuir Ac{corps}dons-nous Pannecé
Atelier création d’accessoires en cuir Ac{corps}dons-nous Pannecé samedi 14 mars 2026.
Atelier création d’accessoires en cuir Ac{corps}dons-nous
La Bourdinière Pannecé Loire-Atlantique
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Un atelier animé par Vanessa Lecoq, Mil Maroquinerie, pour créer un accessoire en cuir boucles d’oreilles, pin’s ou broches.
Limité à 8 personnes.
Réservation conseillée. .
La Bourdinière Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17
English :
A workshop led by Vanessa Lecoq, Mil Maroquinerie, to create a leather accessory: earrings, pins or brooches.
