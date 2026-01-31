[Atelier] Création de barettes Chez Bleu Biscuit Dieppe
[Atelier] Création de barettes Chez Bleu Biscuit Dieppe mercredi 4 mars 2026.
[Atelier] Création de barettes
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04 11:30:00
2026-03-04
L’Atelier Brut propose un atelier ludique et créatif spécialement conçu pour les enfants de 4 à 12 ans, autour de la création de barrettes personnalisées.
Au cours de cet atelier, les enfants laissent libre cours à leur imagination pour décorer, assembler et créer de jolies barrettes uniques, à porter ou à offrir. Un moment de créativité et de plaisir, encadré avec bienveillance, dans une ambiance conviviale.
Le concept
• Atelier réservé aux enfants de 4 à 12 ans
• Places limitées
• Tout le matériel est fourni
• Atelier encadré par L’Atelier Brut
• Inscription préalable obligatoire
Tarif 25 € par enfant
(Fournitures comprises)
Réservation obligatoire 06 88 34 66 59 .
Chez Bleu Biscuit / 63 Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 34 66 59
