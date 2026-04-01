Atelier création de BD Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Atelier création de BD

Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Rendez-vous à La Malle d’Allionis le vendredi 17 avril de 14h à 18h pour un après-midi sous le signe de la créativité !

.

Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at La Malle d’Allionis on Friday April 17 from 2pm to 6pm for an afternoon of creativity!

L’événement Atelier création de BD Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage