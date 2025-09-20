Atelier création de berceuse La Bulle du bien-être Caen

Atelier création de berceuse La Bulle du bien-être Caen samedi 20 septembre 2025.

Atelier création de berceuse

La Bulle du bien-être 9 Place du 36ème Régiment d'Infanterie Caen Calvados

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

2025-09-20

La berceuse permet d’instaurer une relation intime entre un parent et son enfant. Lors de cet atelier, vous pourrez apprendre à créer votre propre berceuse.

Qu’elle soit chantée, murmurée ou fredonnée, la berceuse se retrouve dans toutes les sociétés du monde.

Venez créer votre propre Berceuse, pour un futur enfant à naître, un déjà née ou pour le plaisir de créer.

Il vous faudra, un carnet, un dictaphone/téléphone/enregistreur, un objet qui vous relié à l’enfant.

Sur réservation.

La bulle du bien-être 9 place du 36ème régiment d’infanterie, 14000 Caen.

Ce lieu n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite car il est situé au premier étage sans ascenseur. Transports Bus 1, 3, 10, 11, 21 et navette gratuite arrêt: place du 36 ième. .

La Bulle du bien-être 9 Place du 36ème Régiment d’Infanterie Caen 14000 Calvados Normandie

English : Atelier création de berceuse

Lullabies help establish an intimate relationship between parent and child. In this workshop, you’ll learn how to create your own lullaby.

German : Atelier création de berceuse

Mit einem Wiegenlied kann eine innige Beziehung zwischen Eltern und Kind aufgebaut werden. In diesem Workshop lernen Sie, wie Sie Ihr eigenes Wiegenlied gestalten können.

Italiano :

Le ninne nanne aiutano a stabilire un rapporto intimo tra genitore e bambino. In questo laboratorio potrete imparare a creare la vostra ninna nanna personale.

Espanol :

Las nanas ayudan a establecer una relación íntima entre padres e hijos. En este taller podrás aprender a crear tu propia nana.

