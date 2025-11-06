Atelier création de bijoux en argile Slow Café Céramique Pont-l’Abbé

Atelier création de bijoux en argile

Slow Café Céramique 22 Place Gambetta Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 21:00:00

2025-11-06

Venez transformer vos inspirations en bracelet, bague ou boucle d’oreille, en argile tout est possible!

Réservation obligatoire .

Slow Café Céramique 22 Place Gambetta Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 83 51

