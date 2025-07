ATELIER CRÉATION DE BIJOUX EN RÉSINE à partir de 14 ans La Cale Rennes

ATELIER CRÉATION DE BIJOUX EN RÉSINE à partir de 14 ans La Cale Rennes Mardi 26 août, 14h30 Ille-et-Vilaine

Accompagné par Lisa, de l’Atelier Distrait, réalise une paire de boucles d’oreille ou un porte clé en résine d’époxy avec des pétales de fleurs séchées et/ou des paillettes.

Début : 2025-08-26T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-26T17:00:00.000+02:00

La Cale 18 avenue Jorge Semprún,35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine