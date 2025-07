Atelier création de bijoux en résine Epoxy Montluçon

Atelier création de bijoux en résine Epoxy Montluçon samedi 30 août 2025.

Atelier création de bijoux en résine Epoxy

1 voie Andre Callame Montluçon Allier

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 16:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Ateliers de création de bijoux pour adultes.

Rejoignez nous pour un atelier de bijoux où vous pourrez découvrir l’art de créer un bijou.

.

1 voie Andre Callame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 97 42 14 info@bijoux-mini.fr

English :

Jewelry-making workshops for adults.

Join us for a jewelry workshop where you can discover the art of creating jewelry.

German :

Workshops zur Schmuckherstellung für Erwachsene.

Begleiten Sie uns zu einem Schmuckworkshop, bei dem Sie die Kunst des Schmuckdesigns kennenlernen können.

Italiano :

Laboratori di creazione di gioielli per adulti.

Unitevi a noi in un laboratorio di gioielleria per scoprire l’arte di creare un gioiello.

Espanol :

Talleres de joyería para adultos.

Participe en un taller de joyería en el que podrá descubrir el arte de crear una pieza de joyería.

L’événement Atelier création de bijoux en résine Epoxy Montluçon a été mis à jour le 2025-07-22 par Montluçon Tourisme