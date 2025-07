Atelier création de bijoux inspirés de la nature Maison de Garonne Boé

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-16 10:30:00

2025-07-16

Atelier manuel de création de bijoux, breloques, porte-clés inspirés de la nature. Boucles d’oreilles plumes ou feuilles, porte-clés poissons et bien d’autres, il y en aura pour tous les goûts !

A partir de 6 ans (être accompagné pour les moins de 6 ans). Places limitées, sur réservation.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

Italiano :

Laboratorio manuale per creare gioielli, ciondoli e portachiavi ispirati alla natura. Orecchini di piume, orecchini di foglie, portachiavi di pesci e molto altro: ce n’è per tutti i gusti!

Bambini a partire dai 6 anni (i minori di 6 anni devono essere accompagnati). I posti sono limitati, si prega di prenotare in anticipo.

