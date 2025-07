ATELIER CRÉATION DE BIJOUX Couture et créations Pornichet

ATELIER CRÉATION DE BIJOUX

Couture et créations 15 avenue de Villes Babin Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-08-01 14:00:00

fin : 2025-08-08 16:00:00

2025-08-01 2025-08-08

Envie d’éveiller ta créativité ?

Participe à cet atelier création de bijoux dès 6 ans, entre amis ou en famille.

Réservation obligatoire auprès de Creativanes 06 77 98 58 83

creativanes@gmail.com

Places limitées.

Couture et créations 15 avenue de Villes Babin Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 61 64 89 40

English :

Want to awaken your creativity?

Take part in this jewelry-making workshop for children aged 6 and over, with friends or family.

Reservations required with Creativanes: 06 77 98 58 83

creativanes@gmail.com

Places are limited.

German :

Hast du Lust, deine Kreativität zu wecken?

Nimm an diesem Workshop zur Schmuckherstellung ab 6 Jahren teil, mit Freunden oder der Familie.

Reservierung erforderlich bei Creativanes: 06 77 98 58 83

creativanes@gmail.com

Begrenzte Plätze.

Italiano :

Volete risvegliare la vostra creatività?

Partecipate a questo laboratorio di creazione di gioielli per bambini dai 6 anni in su, con amici o familiari.

Prenotazione obbligatoria presso Creativanes: 06 77 98 58 83

creativanes@gmail.com

I posti sono limitati.

Espanol :

¿Quieres despertar tu creatividad?

Participa en este taller de joyería para niños a partir de 6 años, con amigos o en familia.

Imprescindible reservar con Creativanes: 06 77 98 58 83

creativanes@gmail.com

Plazas limitadas.

