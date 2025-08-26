Atelier création de bijoux Les Trouvailles de Romans Romans-sur-Isère
Atelier création de bijoux Les Trouvailles de Romans Romans-sur-Isère mardi 26 août 2025.
Atelier création de bijoux
Les Trouvailles de Romans 10 cote des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Début : Samedi 2025-08-26
fin : 2025-09-29
2025-08-26
Ces ateliers pour deux personnes maximum offre deux possibilités de création fabriquez votre bague en argent OU créez vos alliances en duo.
Les Trouvailles de Romans 10 cote des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 13 51 19 lestrouvaillesderomans@gmail.com
English :
These workshops for up to two people offer two creative possibilities: make your own silver ring OR create your own wedding rings as a duo.
German :
Diese Workshops für maximal zwei Personen bieten zwei Gestaltungsmöglichkeiten: Stellen Sie Ihren Silberring her ODER gestalten Sie Ihre Eheringe zu zweit.
Italiano :
Questi laboratori per un massimo di due persone offrono due possibilità creative: realizzare il proprio anello d’argento O creare le proprie fedi nuziali in coppia.
Espanol :
Estos talleres para un máximo de dos personas ofrecen dos posibilidades creativas: hacer su propio anillo de plata O crear sus propias alianzas a dúo.
