Atelier Création de bijoux Tri Marrant Yquelon

Atelier Création de bijoux

Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon Manche

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 15:00:00

2025-09-24

Tri-Marrant propose un atelier créatif de fabrication de bijoux, destiné aux enfants de 6 à 12 ans. À partir de matériaux de réemploi, chacun pourra imaginer et réaliser ses propres bijoux, tout en découvrant le plaisir de créer en donnant une seconde vie aux objets. .

Tri Marrant 788 Avenue de l’Europe Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 76 55 62 58 communication.tri-marrant@outlook.fr

