Atelier création de boucles d’oreilles avec TERRA NOVA MINÉRAUX Salle d’expo-vente Cuisia

Atelier création de boucles d’oreilles avec TERRA NOVA MINÉRAUX

Salle d’expo-vente 29 Lotissement Le Mortalier Cuisia Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-21 11:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-21

Ateliers Création de Boucles d’Oreilles en pierres naturelles !

Envie d’un moment créatif et convivial ?

Venez créer 2 paires de boucles d’oreilles uniques, en pierres naturelles, avec décorations au choix, guidée pas à pas et repartez avec tes créations.

+ D’infos 25 € l’atelier places limitées .

Salle d’expo-vente 29 Lotissement Le Mortalier Cuisia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 72 48 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier création de boucles d’oreilles avec TERRA NOVA MINÉRAUX Cuisia a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA