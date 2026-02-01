Atelier création de boucles d’oreilles avec TERRA NOVA MINÉRAUX Salle d’expo-vente Cuisia
Salle d’expo-vente 29 Lotissement Le Mortalier Cuisia Jura
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-21 11:30:00
2026-02-14 2026-02-21
Ateliers Création de Boucles d’Oreilles en pierres naturelles !
Envie d’un moment créatif et convivial ?
Venez créer 2 paires de boucles d’oreilles uniques, en pierres naturelles, avec décorations au choix, guidée pas à pas et repartez avec tes créations.
+ D’infos 25 € l’atelier places limitées .
Salle d’expo-vente 29 Lotissement Le Mortalier Cuisia 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 72 48 77
