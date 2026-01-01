Atelier création de bougies TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Atelier création de bougies

TOUROUVRE Maison des associations rue du Musée Tourouvre au Perche Orne

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

2026-01-31

Le collectif Familix o Perché vous propose un atelier création de bougies.

À partir de 7 ans, accompagné d’un adulte.

Sur inscription et payant. .

TOUROUVRE Maison des associations rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 76 57 75 64

