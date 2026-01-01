Atelier création de bougies TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Atelier création de bougies TOUROUVRE Tourouvre au Perche samedi 31 janvier 2026.
Atelier création de bougies
TOUROUVRE Maison des associations rue du Musée Tourouvre au Perche Orne
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
2026-01-31
Le collectif Familix o Perché vous propose un atelier création de bougies.
À partir de 7 ans, accompagné d’un adulte.
Sur inscription et payant. .
TOUROUVRE Maison des associations rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 76 57 75 64
English : Atelier création de bougies
