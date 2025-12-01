Atelier création de boules de Noël Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Atelier création de boules de Noël Médiathèque Ty Koulm Plougoulm mercredi 10 décembre 2025.
Atelier création de boules de Noël
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Sur inscription. .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier création de boules de Noël Plougoulm a été mis à jour le 2025-11-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX