Atelier création de bracelets d’Halloween Chaillac-sur-Vienne

Atelier création de bracelets d’Halloween
31 Rue des Vignes Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Scrapy Boutique vous invite à ses ateliers créatifs et ludiques où votre enfant pourra confectionner son bracelet pour Halloween. Animé par Manon.
Prévoir environ 1 heure d’atelier. Pour des enfants de 7 à 14 ans. Places limitées à 3 enfants par créneau. Inscription obligatoire par SMS au plus tard la vieille de l’atelier. .
31 Rue des Vignes Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 87 72 26 scrapy.boutique@gmail.com
