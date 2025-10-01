Atelier création de bracelets d’Halloween Chaillac-sur-Vienne

Atelier création de bracelets d’Halloween

31 Rue des Vignes Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-10-01

Scrapy Boutique vous invite à ses ateliers créatifs et ludiques où votre enfant pourra confectionner son bracelet pour Halloween. Animé par Manon.

Prévoir environ 1 heure d’atelier. Pour des enfants de 7 à 14 ans. Places limitées à 3 enfants par créneau. Inscription obligatoire par SMS au plus tard la vieille de l’atelier. .

31 Rue des Vignes Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 87 72 26 scrapy.boutique@gmail.com

