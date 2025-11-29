Atelier Création de calendrier de l’Avent Soultz-sous-Forêts

Atelier Création de calendrier de l’Avent

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29 2025-11-30

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] En famille, venez participer à cet atelier qui vous permettra de doucement vous mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

[CHRISTMAS IN THE OUTRE-FORÊT] Come and join us for a family workshop that will get you gently into the holiday spirit.

German :

[Weihnachten in OUTRE-FORÊT] Nehmen Sie mit Ihrer Familie an diesem Workshop teil, der Sie langsam auf die Weihnachtszeit einstimmt.

Italiano :

[Venite a partecipare con tutta la famiglia a un laboratorio che vi farà entrare dolcemente nello spirito delle feste.

Espanol :

[NAVIDAD EN EL EXTERIOR] Únase a toda la familia en un taller que le contagiará el espíritu festivo.

