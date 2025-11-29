Atelier Création de calendrier de l’Avent Soultz-sous-Forêts
Atelier Création de calendrier de l’Avent Soultz-sous-Forêts samedi 29 novembre 2025.
Atelier Création de calendrier de l’Avent
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] En famille, venez participer à cet atelier qui vous permettra de doucement vous mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
[CHRISTMAS IN THE OUTRE-FORÊT] Come and join us for a family workshop that will get you gently into the holiday spirit.
German :
[Weihnachten in OUTRE-FORÊT] Nehmen Sie mit Ihrer Familie an diesem Workshop teil, der Sie langsam auf die Weihnachtszeit einstimmt.
Italiano :
[Venite a partecipare con tutta la famiglia a un laboratorio che vi farà entrare dolcemente nello spirito delle feste.
Espanol :
[NAVIDAD EN EL EXTERIOR] Únase a toda la familia en un taller que le contagiará el espíritu festivo.
