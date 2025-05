Atelier Création de cartes – Manufactory Le Havre, 23 mai 2025 10:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Atelier Création de cartes Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 10:00:00

fin : 2025-05-23 12:00:00

Date(s) :

2025-05-23

Vous aimez créer de belles cartes faites main pour des occasions spéciales ? Ou vous souhaitez simplement découvrir une activité artistique ludique et relaxante ?

Rejoignez-nous pour un atelier de carterie créative chez Manufactory et laissez libre cours à votre créativité !

Pour les adultes Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Vous aimez créer de belles cartes faites main pour des occasions spéciales ? Ou vous souhaitez simplement découvrir une activité artistique ludique et relaxante ?

Rejoignez-nous pour un atelier de carterie créative chez Manufactory et laissez libre cours à votre créativité !

Pour les adultes Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Atelier Création de cartes

Do you enjoy creating beautiful handmade cards for special occasions? Or would you simply like to discover a fun and relaxing artistic activity?

Join us for a creative card-making workshop at Manufactory and let your creativity run wild!

For adults Duration: 2 hours

Reservations essential, number of places limited

German :

Gestalten Sie gerne schöne handgefertigte Karten für besondere Anlässe? Oder möchten Sie einfach eine spielerische und entspannende künstlerische Tätigkeit kennenlernen?

Begleiten Sie uns zu einem kreativen Kartenworkshop bei Manufactory und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Für Erwachsene Dauer: 2 Std

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen

Italiano :

Vi piace creare bellissimi biglietti fatti a mano per le occasioni speciali? O volete semplicemente scoprire un’attività artistica divertente e rilassante?

Unitevi a noi per un laboratorio creativo di creazione di biglietti presso Manufactory e date sfogo alla vostra creatività!

Per adulti Durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria, numero di posti limitato

Espanol :

¿Le gusta crear bonitas tarjetas hechas a mano para ocasiones especiales? ¿O simplemente le gustaría descubrir una actividad artística divertida y relajante?

Participe en un taller de creación de tarjetas en Manufactory y dé rienda suelta a su creatividad

Para adultos Duración: 2 horas

Imprescindible reservar, plazas limitadas

L’événement Atelier Création de cartes Le Havre a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie