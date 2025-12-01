Atelier création de cartes pop-up

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

2025-12-13

Viens t’amuser à la bibliothèque en fabriquant de belles cartes pop-up et en découvrant l’art de l’origami.

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

English :

Come and have fun at the library, making beautiful pop-up cards and discovering the art of origami.

German :

Komm in die Bibliothek, um Spaß zu haben, indem du schöne Pop-up-Karten herstellst und die Kunst des Origami entdeckst.

Italiano :

Venite a divertirvi in biblioteca, realizzando bellissimi biglietti pop-up e scoprendo l’arte dell’origami.

Espanol :

Ven a divertirte a la biblioteca haciendo bonitas tarjetas pop-up y descubriendo el arte de la papiroflexia.

L’événement Atelier création de cartes pop-up Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-11-18 par Valence Romans Tourisme