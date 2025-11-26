Atelier création de cartes postales à Gourdon Librairie Des Livres et Vous Gourdon

Atelier création de cartes postales à Gourdon

Librairie Des Livres et Vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon Lot

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Des livres et vous vous propose un atelier enfants de création de cartes postales à tamponner en lien avec l’univers de Caroline Bizien et de son album Jusqu’à Bout-en-therme carnet de bord d’un explorateur , chez le Cosmographe.

Librairie Des Livres et Vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 75 79 61 43 deslivresetvous.gourdon@gmail.com

English :

Des livres et vous offers a children?s workshop to create stampable postcards based on the world of Caroline Bizien and her album Jusqu?à Bout-en-therme carnet de bord d?un explorateur , published by Cosmographe.

German :

Des livres et vous bietet Ihnen einen Workshop für Kinder zur Herstellung von Postkarten zum Stempeln an, der mit der Welt von Caroline Bizien und ihrem Album Jusqu’à Bout-en-therme: carnet de bord d’un explorateur (Bis nach Bout-en-therme: Bordbuch eines Forschers) bei Le Cosmographe in Verbindung steht.

Italiano :

Des livres et vous propone un laboratorio per bambini per la creazione di cartoline timbrabili basate sul lavoro di Caroline Bizien e sul suo album Jusqu?à Bout-en-therme carnet de bord d?un explorateur , pubblicato da Cosmographe.

Espanol :

Des livres et vous propone a los niños un taller de creación de postales estampables basado en la obra de Caroline Bizien y su álbum Jusqu?à Bout-en-therme carnet de bord d?un explorateur , publicado por Cosmographe.

