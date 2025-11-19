Atelier création de couronne de l’Avent Barr

Atelier création de couronne de l’Avent

6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

Date(s) :

2025-11-19 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29

Créez votre couronne de l’Avent avec l’aide d’un professionnel et repartez avec votre création !

Atelier Création de Couronne de l’Avent venez les mains vides, et repartez avec une couronne de l’Avent unique que vous aurez réalisée vous-même !

Sous l’œil attentif d’un professionnel, apprenez à confectionner votre couronne avec des matériaux naturels et personnalisez là selon vos envies. Un moment créatif et convivial à partager, pour débuter les fêtes en beauté !

Ce que vous emportez votre propre couronne de l’Avent, prête à décorer votre intérieur. .

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 57 24

English :

Create your own Advent wreath with the help of a professional, and leave with your very own creation!

German :

Gestalten Sie Ihren Adventskranz mit professioneller Hilfe und nehmen Sie Ihre Kreation mit nach Hause!

Italiano :

Create la vostra corona dell’Avvento con l’aiuto di un professionista e partite con la vostra creazione!

Espanol :

Cree su propia corona de Adviento con la ayuda de un profesional y váyase con su propia creación

