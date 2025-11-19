Atelier création de couronne de l’Avent Barr
Atelier création de couronne de l'Avent Barr mercredi 19 novembre 2025.
Atelier création de couronne de l’Avent
6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-11-19 16:00:00
Créez votre couronne de l’Avent avec l’aide d’un professionnel et repartez avec votre création !
Atelier Création de Couronne de l’Avent venez les mains vides, et repartez avec une couronne de l’Avent unique que vous aurez réalisée vous-même !
Sous l’œil attentif d’un professionnel, apprenez à confectionner votre couronne avec des matériaux naturels et personnalisez là selon vos envies. Un moment créatif et convivial à partager, pour débuter les fêtes en beauté !
Ce que vous emportez votre propre couronne de l’Avent, prête à décorer votre intérieur. .
6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 57 24
English :
Create your own Advent wreath with the help of a professional, and leave with your very own creation!
German :
Gestalten Sie Ihren Adventskranz mit professioneller Hilfe und nehmen Sie Ihre Kreation mit nach Hause!
Italiano :
Create la vostra corona dell’Avvento con l’aiuto di un professionista e partite con la vostra creazione!
Espanol :
Cree su propia corona de Adviento con la ayuda de un profesional y váyase con su propia creación
