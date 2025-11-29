Atelier Création de couronne de l’Avent Wissembourg
Atelier Création de couronne de l’Avent Wissembourg samedi 29 novembre 2025.
Atelier Création de couronne de l’Avent
Rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Fabriquez votre couronne de l’Avent grâce à des matériaux de récupération avec l’association Avotra !
Fabriquez votre couronne de l’Avent grâce à des matériaux de récupération avec l’association Avotra ! .
Rue du Chapitre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr
English :
Make your own Advent wreath from recycled materials with the Avotra association!
German :
Stellen Sie Ihren Adventskranz aus Altmaterial mit dem Verein Avotra her!
Italiano :
Realizzate la vostra corona d’Avvento con materiali riciclati con l’associazione Avotra!
Espanol :
¡Haz tu propia corona de Adviento con materiales reciclados con la asociación Avotra!
L’événement Atelier Création de couronne de l’Avent Wissembourg a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte