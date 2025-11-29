Atelier Création de couronne de l’Avent Wissembourg

Atelier Création de couronne de l’Avent

Rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-11-29 14:00:00

2025-11-29 16:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Fabriquez votre couronne de l’Avent grâce à des matériaux de récupération avec l’association Avotra !

Rue du Chapitre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87 animation@wissembourg.fr

English :

Make your own Advent wreath from recycled materials with the Avotra association!

German :

Stellen Sie Ihren Adventskranz aus Altmaterial mit dem Verein Avotra her!

Italiano :

Realizzate la vostra corona d’Avvento con materiali riciclati con l’associazione Avotra!

Espanol :

¡Haz tu propia corona de Adviento con materiales reciclados con la asociación Avotra!

