Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Création de couronne de l’Avent Wissembourg

Atelier Création de couronne de l'Avent

Atelier Création de couronne de l’Avent Wissembourg samedi 29 novembre 2025.

Atelier Création de couronne de l’Avent

Rue du Chapitre Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 16:00:00

Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30

Fabriquez votre couronne de l’Avent grâce à des matériaux de récupération avec l’association Avotra !
Fabriquez votre couronne de l’Avent grâce à des matériaux de récupération avec l’association Avotra !   .

Rue du Chapitre Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 87 87  animation@wissembourg.fr

English :

Make your own Advent wreath from recycled materials with the Avotra association!

German :

Stellen Sie Ihren Adventskranz aus Altmaterial mit dem Verein Avotra her!

Italiano :

Realizzate la vostra corona d’Avvento con materiali riciclati con l’associazione Avotra!

Espanol :

¡Haz tu propia corona de Adviento con materiales reciclados con la asociación Avotra!

L’événement Atelier Création de couronne de l’Avent Wissembourg a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte