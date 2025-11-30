Atelier création de couronne de Noël végétal à Béduer Béduer

Atelier création de couronne de Noël végétal à Béduer

Faites une pause dans la frénésie des fêtes et rejoignez-moi pour mes ateliers annuels de couronnes de Noël, cette année dans un cadre encore plus féérique le Château de Béduer

En seulement deux heures créatives et chaleureuses, vous réaliserez votre propre couronne de Noël à base de mousse végétale, de sapin et de magnifiques végétaux de saison. Je vous guiderai pas à pas afin que vous puissiez repartir avec une décoration unique, naturelle et élégante pour illuminer votre maison.

Pour rendre ce moment encore plus convivial, un verre festif et une petite gourmandise vous seront offerts. .

English :

Take a break from the hustle and bustle of the festive season and join me for my annual Christmas wreath workshops, this year in an even more magical setting: the Château de Béduer

In just two warm and creative hours, you’ll create your very own Christmas wreath using plant moss, fir and beautiful seasonal plants

German :

Machen Sie eine Pause von der Hektik der Feiertage und begleiten Sie mich bei meinen jährlichen Weihnachtskranz-Workshops, dieses Jahr in einer noch märchenhafteren Umgebung: dem Schloss von Béduer

In nur zwei kreativen und herzlichen Stunden werden Sie Ihren eigenen Weihnachtskranz aus Pflanzenmoos, Tannengrün und wunderschönen saisonalen Pflanzen herstellen

Italiano :

Prendetevi una pausa dalla frenesia delle feste e unitevi a me per i miei laboratori annuali di ghirlande natalizie, quest’anno in una cornice ancora più magica: lo Château de Béduer

In sole due ore calde e creative, realizzerete la vostra ghirlanda di Natale utilizzando muschio vegetale, abete e bellissime piante stagionali

Espanol :

Tómese un respiro del ajetreo de las fiestas y únase a mis talleres anuales sobre coronas navideñas, este año en un entorno aún más mágico: el Château de Béduer

En sólo dos cálidas y creativas horas, confeccionarás tu propia corona navideña utilizando musgo vegetal, abeto y hermosas plantas de temporada

