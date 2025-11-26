Atelier création de décoration de Noël Honfleur

Atelier création de décoration de Noël

25 Rue des Capucins Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 11:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10

Offrez à votre enfant un moment magique où créativité et féerie de Noël se rencontrent.

Lors de cet atelier, il pourra peindre et personnaliser un sujet de son choix à suspendre fièrement dans le sapin.

C’est une occasion unique de s’exprimer autrement et de s’initier en douceur aux gestes artistiques. Un moment de partage, de découverte et d’enchantement… juste avant Noël.

Pour les enfants de 6 à 14 ans. .

25 Rue des Capucins Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Atelier création de décoration de Noël

Give your child a magical moment where creativity and Christmas magic meet.

During this workshop, they can paint and personalize a subject of their choice to hang proudly on the tree.

German : Atelier création de décoration de Noël

Schenken Sie Ihrem Kind einen magischen Moment, in dem Kreativität und Weihnachtszauber aufeinandertreffen.

In diesem Workshop kann es ein Motiv seiner Wahl bemalen und personalisieren, das es stolz in den Baum hängen kann.

Italiano :

Regalate al vostro bambino un momento magico in cui la creatività e la magia del Natale si fondono.

Durante questo laboratorio, potranno dipingere e personalizzare un soggetto a loro scelta da appendere con orgoglio all’albero.

Espanol :

Regale a su hijo un momento mágico en el que la creatividad y la magia de la Navidad se dan la mano.

Durante este taller, podrán pintar y personalizar un motivo de su elección para colgarlo con orgullo en el árbol.

