Atelier création de fanions Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou

Atelier création de fanions

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 12:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Dans le cadre de la Fabrik, venez créer une guirlande de fanions !

A partir de chute de tissus, les bénévoles vous proposent de faire des guirlandes de fanions autant pour vous que pour la médiathèque ! Un atelier pour donner un air de guinguette dans les jardins.

A savoir que le temps fort la FABRIK, c’est la promotion des échanges de savoirs et des formations de pair à pair . Tous les usagers de la Médiathèque peuvent proposer un atelier à l’attention d’autres usagers. Toutes les idées sont les bienvenues, une seule contrainte la fabrication doit se faire à partir de matériaux de récupération. Quelques idées sont déjà dans les tuyaux, il y a un article par atelier, consultez tout l’agenda !

Pour s’inscrire à un atelier, en proposer un, rien de plus simple rendez-vous dans la salle culturelle de la Médiathèque et inscrivez-vous sur le tableau ou envoyez un mail !

A partir de 6 ans

Sur inscription .

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier création de fanions Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-02-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme