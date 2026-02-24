Atelier création de fanions Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou
Atelier création de fanions Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou mercredi 1 avril 2026.
Atelier création de fanions
Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01 12:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Dans le cadre de la Fabrik, venez créer une guirlande de fanions !
A partir de chute de tissus, les bénévoles vous proposent de faire des guirlandes de fanions autant pour vous que pour la médiathèque ! Un atelier pour donner un air de guinguette dans les jardins.
A savoir que le temps fort la FABRIK, c’est la promotion des échanges de savoirs et des formations de pair à pair . Tous les usagers de la Médiathèque peuvent proposer un atelier à l’attention d’autres usagers. Toutes les idées sont les bienvenues, une seule contrainte la fabrication doit se faire à partir de matériaux de récupération. Quelques idées sont déjà dans les tuyaux, il y a un article par atelier, consultez tout l’agenda !
Pour s’inscrire à un atelier, en proposer un, rien de plus simple rendez-vous dans la salle culturelle de la Médiathèque et inscrivez-vous sur le tableau ou envoyez un mail !
A partir de 6 ans
Sur inscription .
Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier création de fanions Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-02-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme