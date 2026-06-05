Atelier création de fromage de chèvre en famille le bardonneau Val-d’Auge
Atelier création de fromage de chèvre en famille le bardonneau Val-d’Auge lundi 20 juillet 2026.
Val-d’Auge
Atelier création de fromage de chèvre en famille
le bardonneau SCEA Le Bardonneau (chèvrerie RAFFIER) Val-d’Auge Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10
Atelier création de fromage de chèvre en famille
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le bardonneau SCEA Le Bardonneau (chèvrerie RAFFIER) Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Family goat cheese-making workshop
L’événement Atelier création de fromage de chèvre en famille Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais
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