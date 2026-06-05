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Atelier création de fromage de chèvre en famille le bardonneau Val-d’Auge

Atelier création de fromage de chèvre en famille le bardonneau Val-d’Auge lundi 20 juillet 2026.

Lieu : le bardonneau

Adresse : SCEA Le Bardonneau (chèvrerie RAFFIER)

Ville : 16170 Val-d'Auge

Département : Charente

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 6

Val-d’Auge

Atelier création de fromage de chèvre en famille

le bardonneau SCEA Le Bardonneau (chèvrerie RAFFIER) Val-d’Auge Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10

Atelier création de fromage de chèvre en famille
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le bardonneau SCEA Le Bardonneau (chèvrerie RAFFIER) Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Family goat cheese-making workshop

L’événement Atelier création de fromage de chèvre en famille Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais

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