Atelier création de fromage de chèvre en famille le bardonneau Val-d’Auge lundi 20 juillet 2026.

Val-d’Auge

Atelier création de fromage de chèvre en famille

le bardonneau SCEA Le Bardonneau (chèvrerie RAFFIER) Val-d’Auge Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-10

Atelier création de fromage de chèvre en famille

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le bardonneau SCEA Le Bardonneau (chèvrerie RAFFIER) Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Family goat cheese-making workshop

L’événement Atelier création de fromage de chèvre en famille Val-d’Auge a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais