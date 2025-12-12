Atelier Création de Guirlande de Noel Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch
Atelier Création de Guirlande de Noel Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch mercredi 17 décembre 2025.
Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde
Création d’une guirlande de Noël à suspendre au sapin, à la fenêtre … composée de personnages réalisés à partir de rouleaux de carton Père Noël, renne, bonhomme de neige, pingouin…
MATERIEL REQUIS 5-6 roulleaux de papier toilette propre .
