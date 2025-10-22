Atelier création de Kraken Aquarium de Limoges Limoges
Atelier création de Kraken Aquarium de Limoges Limoges mercredi 22 octobre 2025.
Atelier création de Kraken
Aquarium de Limoges 2 Boulevard Gambetta Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 16:00:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Plongez dans l’univers mystérieux d’Halloween avec l’atelier créatif où les enfants dès 5 ans pourront créer leur propre Kraken, mascotte mi-chat, mi-pieuvre, à la fois étrange et fascinante. Repartez avec votre création unique ! Places limitées à 15 enfants par session, réservation conseillée par téléphone. .
Aquarium de Limoges 2 Boulevard Gambetta Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 42 11 aquariumdulimousin@gmail.com
English : Atelier création de Kraken
German : Atelier création de Kraken
Italiano :
Espanol : Atelier création de Kraken
L’événement Atelier création de Kraken Limoges a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Limoges Métropole