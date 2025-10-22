Atelier création de Kraken Aquarium de Limoges Limoges

Atelier création de Kraken Aquarium de Limoges Limoges mercredi 22 octobre 2025.

Atelier création de Kraken

Aquarium de Limoges 2 Boulevard Gambetta Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Plongez dans l’univers mystérieux d’Halloween avec l’atelier créatif où les enfants dès 5 ans pourront créer leur propre Kraken, mascotte mi-chat, mi-pieuvre, à la fois étrange et fascinante. Repartez avec votre création unique ! Places limitées à 15 enfants par session, réservation conseillée par téléphone. .

Aquarium de Limoges 2 Boulevard Gambetta Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 42 11 aquariumdulimousin@gmail.com

English : Atelier création de Kraken

German : Atelier création de Kraken

Italiano :

Espanol : Atelier création de Kraken

L’événement Atelier création de Kraken Limoges a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Limoges Métropole