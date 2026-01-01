Atelier Création de la plaque du No De Rue

La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18 16:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Atelier dans le cadre de l’exposition Autour de la Terre à La Trésorerie située à La Loupe.Familles

À l’occasion de sa réouverture, La Trésorerie a le plaisir de présenter l’exposition Autour de la Terre . L’exposition réunit dix artistes sculpteurs, céramistes et artisans dont les pratiques se rencontrent autour d’une matière commune l’argile.

Isabelle Savatier vous propose un atelier création de la plaque du No De Rue pour vous faire découvrir son univers.

Atelier parent-enfant, sur inscription. .

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 31 98 93 contact@eca-latresorerie.fr

English :

Workshop as part of the Around the Earth exhibition at La Trésorerie in La Loupe.

