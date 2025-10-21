Atelier Création de Lanternes Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

Rue des Lycéens Martyrs Pavillon des Expos Temporaires Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-24 13:00:00

2025-10-21 2025-12-20

La Ville organise la quatrième édition de la Parade des lanternes. Cet évènement féerique illumine les rues grâce aux centaines de lanternes conçues par les participants.

Pour créer sa propre lanterne en papier et osier, et ainsi apporter sa touche à la magie de l’évènement, des ateliers gratuits sont proposés durant les vacances de la Toussaint et de Noël. Lors de ces ateliers, les participants pourront laisser libre cours à leur imagination pour concevoir la forme de leur lanterne.

Selon son habileté, il faut prévoir au moins deux séances de trois heures pour la réaliser. Matériel fourni sur place.

Ateliers limités à 20 personnes. A partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. A partir de 9 ans, les enfants peuvent participer seuls.

Inscription obligatoire. .

Rue des Lycéens Martyrs Pavillon des Expos Temporaires Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 00

