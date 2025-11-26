Atelier création de lettres au Père-Noël Rue Marcel Cachin Domérat

Atelier création de lettres au Père-Noël

Lors de cette journée, nous invitons petits et grands à réaliser leur lettre au Père Noël, papier, feutres, paillettes… Tout est à votre disposition pour écrire la plus jolie lettre ! Déposez là directement pour une livraison express au Pôle Nord.

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

On this day, we’re inviting young and old to create their own letter to Santa, using paper, felt-tip pens, glitter? Everything is at your disposal to write the prettiest letter! Drop it off directly for express delivery to the North Pole.

German :

An diesem Tag laden wir Groß und Klein dazu ein, einen Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben, Papier, Filzstifte, Glitzer? Alles steht Ihnen zur Verfügung, um den schönsten Brief zu schreiben! Schicken Sie ihn direkt an den Nordpol.

Italiano :

In questa giornata, invitiamo grandi e piccini a creare la propria lettera a Babbo Natale, utilizzando carta, pennarelli, brillantini e molto altro Tutto ciò che serve per scrivere la lettera più bella! Lasciatela direttamente per la consegna espressa al Polo Nord.

Espanol :

En este día, invitamos a pequeños y mayores a crear su propia carta a Papá Noel, utilizando papel, rotuladores, purpurina y mucho más Todo lo que necesitas para escribir la carta más bonita Déjala directamente para que la envíen por correo urgente al Polo Norte.

