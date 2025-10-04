Atelier création de livre en accordéon Bibliothèque Centre René Cassin Petit-Mars

Atelier création de livre en accordéon Bibliothèque Centre René Cassin Petit-Mars samedi 4 octobre 2025.

Atelier création de livre en accordéon Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Centre René Cassin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

La bibliothèque municipale se transforme régulièrement en plateforme de jeux, en atelier de création en direction des petits et des adultes. Pour biblis en folie, les enfants à partir de 7 ans sont invités à créer leur livre en accordéon.

Bibliothèque Centre René Cassin 5 rue du stade 44390 PETIT MARS Petit-Mars 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251126796 https://www.bibliotheques.cceg.fr/petit-mars https://www.facebook.com/profile.php?id=100023557969546

La bibliothèque municipale se transforme régulièrement en plateforme de jeux, en atelier de création en direction des petits et des adultes. Pour biblis en folie, les enfants à partir de 7 ans sont à…

Image libre de droit à l’image